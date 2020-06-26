اسعار الدولار تحافظ على استقرارها ومكاسبها

2020/06/26 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك الدولار بمكاسبه، الجمعة، إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير. وذكرت “رويترز” في تقرير ان مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند […]

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