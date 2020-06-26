عضو بالأمن النيابية: حكومة عبدالمهدي أنفقت 18 مليار دينار لتأمين الحدود مع سوريا

2020/06/26 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الجمعة (26 حزيران 2020)، عن معدل انفاق الحكومة السابقة من أجل تامين الحدود السورية العراقية.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة السابقة انفقت 18مليار دينار لتامين حدودنا مع سوريا، لأن هذا الملف في بالغ الاهمية في خضم التحديات الموجودة على الارض والتي من ابرزها تسلل عناصر داعش الارهابي بين فترة واخرى وتداعيات ذلك على الامن العام ".

واضاف أن "الحكومة السابقة دعمت قوات الحدود بـ18 مليار دينار لشراء منظومات مراقبة متطورة بالاضافة الى بناء اسيجة ونقاط مرابطة تصل الى مسافات كبيرة لكن الامر يحتاج الى المزيد من الدعم خاصة وان الحدود تمر بمناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس"، لافتا إلى أن "مسك كامل للحدود يحتاج الى وقت وميزانية مالية اضافية فضلا عن قدرات بشرية اكبر على الارض".

وتعد حدود العراق مع سوريا هي الاكثر خطورة في ظل تاكيدات رسمية بوجود تسلل بين فترة واخرى لعصابات داعش الارهابية.

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بغداد اليوم - بغداد

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