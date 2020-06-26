رئاسة الجمهورية: الانتهاكات التركية للأجواء العراقية مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية

2020/06/26 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت رئاسة جمهورية العراق، الجمعة (26 حزيران 2020)، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.

وقال الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية، في بيان، إن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان، أن "رئاسة جمهورية العراق تدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية و التي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل".





وأشار أن "رئاسة الجمهورية تستنكر هذه الخروقات، وتؤكد على ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، و رفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية".

وكان شهود عيان، أفاد، أمس الخميس، بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت منطقة شاربازير التابعة لمحافظة السليمانية في اقليم كردستان، وسط أنباء عن سقوط قتلى بين صفوف المدنيين.

وقال شهود العيان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القصف الجوي التركي طال منطقة شاربازير في محافظة السليمانية، ولوحظ اندلاع النيران في المناطق التي طالها القصف".

وأضافوا، أن "القصف امتد إلى مصيف كونه ماسي في السليمانية، وسط أنباء عن سقوط 3 قتلى بين صفوف المدنيين".

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأثار القصف استنكار الحكومة العراقية، التي قدمت مذكرتي احتجاج إلى السفير التركي في بغداد على خلفية القصف _المستمر حتى اليوم_ والذي روع الأهالي وخلف عددا من الضحايا والجرحى.

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وقال الج

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