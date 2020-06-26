رغم علاج كورونا.. روسيا تسجل 176 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة

2020/06/26 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

سجلت السلطات الصحية الروسية، لأول مرة منذ 29 أبريل الماضي حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد تقل عن سبعة آلاف حالة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا بتقريرها اليومي، "رصد 6800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7113 إصابة أمس".

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا إلى 620794، بما في ذلك 227861 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2364 حالة نشطة منذ أمس، بحسب وسائل إعلام روسية.

وسجلت السلطات الصحية "ارتفاعا حادا بعدد الضحايا مسجلةً 176 وفاة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 92 وفاة في اليوم السابق) وبلغ مجموعها 8781 حالة وفاة".

وأشارت إلى "تماثل 8988 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 384152 شخصا".

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في ب

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