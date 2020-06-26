تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الجمعة

2020/06/26 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الجمعة، انخفاضاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1240 ديناراً، أي 124 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1230 دينار، أي 123 ألف دينار للمائة دولار.أسعار العملات […]

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