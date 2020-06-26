أمين: زيارة الكاظمي المرتقبة إلى إيران والسعودية خطوة لحل الخلافات في المنطقة

2020/06/26 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة الى السعودية وإيران خطوة لحل الخلافات في المنطقة.

وقال أمين في تصريح إن هذه الزيارة مهمة جدا لأن العراق له علاقات متشابكة مع هذين البلدين في ملفات عدة اقتصادية وأمنية وسياسية، مبينا أن البلد قادر على تهدئة الخلافات ولعب دور الوسيط في النزاع الذي تشهده المنطقة وستكون له آثار إيجابية تنعكس على العراق أيضا.

وأشار أمين الى أن الزيارة سيكون ضمن منهاجها الازمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

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