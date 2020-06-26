القدو: العراق سيعاني عجزا في الموازنة مع نهاية العام الحالي ليتجاوز 40 تريليون دينار

2020/06/26 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، ان العراق سيعاني من عجز في الموازنة مع نهاية العام الحالي ليصل الى اربعين تريليون دينار.

وقال القدو، إن هناك توقعات بقيام الحكومة بتقديم الموازنة نهاية حزيران الحالي الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها، مضيفا ان هناك ارقام تخمينية تتعلق بالمصاريف التشغيلية والواردات لكل شهر والمصاريف للأشهر المقبلة ورواتب الموظفين والنفقات الحاكمة.

وبين ان تجاوز الازمة المالية يجب ان يكون من خلال ممارسة الضغط على المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والضرائب والواردات الأخرى لتقليل العجز المالي الى الحدود الطبيعية.

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