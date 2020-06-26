أربيل تضبط أكثر من 350 كغم من المخدرات في نصف عام

2020/06/26 | 12:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها اصدرت المديرية العامة للآسايش في اربيل قسم مكافحة المخدرات احصائية لفعالياتها ونشاطاتها خلال النصف الاول من العام الحالي.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن المديرية ذكرت فيه احصائية لتلك الفعاليات والنشاطات وكانت كالاتي:

-القاء القبض على 586 متهما.

-صدور احكام بحق 292 متهما.

-لا يزال 294 متهما يخضعون للتحقيقات.

واشارت الاحصائية الرسمية الى ضبط 358 كيلوغراما و552 غم من المواد المخدرة المكونة من: الهروين، والكرستال، والترياق، والحشيشة، ومواد مختلفة.

ونوهت الاحصائية الى الاستيلاء على مليوني و650 الف دينار ، و63 الف دولار، و100 الف يورو مزيفة.

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