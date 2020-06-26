2020/06/26 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت الهيئة الإدارة لنادي النجف الرياضي، عن وجود اتفاق مبدئي على تجديد عقد مدرب فريق الكرة بالنادي حسن احمد لموسم اخر.وقال لرئيس النادي عباس مهدي الغريري في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي، تؤكد تمسكها بالمدرب حسن أحمد لقيادة فريق الكرة في منافسات الموسم المقبل، جاء ذلك خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق مبدئي على تجديد عقد مدرب غزلان البادية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق مبدئي على تجديد عقد مدرب غزلان البادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).