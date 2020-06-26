ديالى تعلن اصابة 21 من كوادرها الصحية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/06/26 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن اصابة 21 من كوادرها الصحية بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 21 من الكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات اصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في مناطق متفرقة من ديالى بينها بعقوبة لافتا الى اغلبهم في خط […]

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