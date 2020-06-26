اطلاق سراح 13 شخصا اعتقلوا امس بورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد

2020/06/26 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، باطلاق سراح 13 شخصا اعتقلوا امس في ورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "بعد ان تم تسليم المعتقلين الثلاثة عشر امس الى قيادة العمليات المشتركة، هناك تم باطلاق سراحهم بالكامل".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "قوة من عناصر الحشد الشعبي انتشرت ليلة امس ضمن منطقة الجادرية ومن ثم اقامة صلاة الفجر امام احدى بوابات الخضراء"، منوها الى ان "الوضع الان جيد".

وكانت قوة امنية من جهاز مكافحة الارهاب تمكنت، ليلة امس الخميس، من ضبط ورشة لصناعة منصات الصواريخ ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد واعتقلت 13 شخصا كانوا يعملون بداخلها.





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