العتبة الكاظمية تصدر بيانا بشان أنباء إصابة منتسبيها بكورونا

2020/06/26 | 12:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبة الكاظمية في العراق، الجمعة، الانباء التي افادت باصابة جميع موظفيها بفيروس كورونا، مشيرة الى انها بادرت منذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العا...

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