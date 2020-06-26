المالكي يعلق على احداث اعتقال عناصر بالحشد الشعبي

2020/06/26 | 12:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، الجمعة على اعتقال عدد من عناصر الحشد الشعبي، بالعاصمة بغداد....

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