أكثر من ربع طن.. كوردستان تعلن إحصائية

2020/06/26 | 12:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 358 كيلوغراماً و552 غراماً من المواد المخدرة بأنواع عدة ومنها الهيروين والكريستال والترياق والحشيشة وغيرها

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