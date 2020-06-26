كدت ان ارفع لك قبعتي! - طه رشيد

2020/06/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد شابَ التاريخ السياسي الحديث للعراق الكثير من التشويه، ساهمت فيه الحكومات العراقية المتعاقبة على دفة الحكم طيلة قرن كامل، باستثناء اربع سنوات من حكم قدم منجزات للشعب لم تقدمها كل تلك الحكومات التي سبقت او تلت تلك السنوات الاربع الخالدة في ضمائر الشرفاء من ابناء هذا الشعب.



وطال التشويه كل مفاصل تاريخنا حتى غدا الضحية جلادا والجلاد ضحية! والا كيف تستطيع ان تفسر لي بان مختلف قوات القمع الصدامية للنظام ......





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