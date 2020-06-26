المفكر الذى تحدى الكهنوت الثقافى لعصره - طلعت رضوان

2020/06/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان المفكرالذى تحدى الكهنوت الثقافى لعصره أثارالشاعرالإيطالى الكبيردانتى اليجرى (1265- 1321) الكثيرمن اللغط حول ملحمته الشهيرة (الكوميديا الإلهية) مثل الادعاء بأنه تأثربالشاعر(المعرى) فى (رسالة الغفران) وقد كتب الناقد الكبير(درينى خشبة) ست مقالات فى مجلة الرسالة القاهرية فى أعداد سنة1936 نفى فيها تأثردانتى بالمعرى، مع ملخص للجحيم والمطهر والفردوس..وفى كتاب د.عائشة عبدالرحمن الشهيرة ببنت الشاطىء ......





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