لقاء آدم وحواء على الأرض - سعود سالم

2020/06/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أسطورة التكوين في التراث الإسلامي٨-;- - آدم وحواء في الجنة الأرضية بعد أن طرد آدم وزوجته حواء من الجنة ونفيهما إلى الأرض، عاشوا حياة بشرية وأنجبت حواء ولدين حسب بعض الروايات، وقد ذكر في القرآن قصة الخلاف بينهما، حيث قال: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ ......





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