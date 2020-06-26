المالكي: الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة ولا يجوز الاعتداء عليه او الانتقاص منه

2020/06/26 | 12:25 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد سومر نيوز

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الجمعة، الى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس و...

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