2020/06/26 | 12:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختص بجامعة البصرة يكشف عن مشروع لإيقاف انتشار كورونا وقتله في الفم والبلعوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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