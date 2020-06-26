مدرب يوفنتوس يزيح رونالدو عن تشكيلة الفريق أمام ليتشي بالكالتشيو

2020/06/26 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تبدأ مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم بمواجهة تجمع يوفنتوس بفر...





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