ذي قار تسجل 11 حالة وفاة جديدة وأكثر من 100 إصابة بكورونا

2020/06/26 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة ناجمة ع...





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