بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من جسر السنك ومحيطه بعد استحصال الموافقات

2020/06/26 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، الخميس (26 حزيران 2020)، رفع الكتل الكونكريتية من جسر السنك ومحيطه بعد استحصال ...





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