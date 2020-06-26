الشيخ قيس الخزعلي: الشهيد الصدر وقف بوجه اعتى “طغمة ظالمة” حكمت العراق

2020/06/26 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، إن الشهيد الصدر وقف بوجه اعتى “طغمة ظالمة” حكمت العراق.وذكر الشيخ الامين في كلمة له بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ان السيد الشهيد الصدر وقف بوجه اعتى “طغمة ظالمة” حكمت العراق وتعليقاً على الاحداث العراقية اضاف سماحة الشيخ، أن […]

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