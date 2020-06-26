لاجارد: تخطينا الأسوأ في أزمة كورونا

2020/06/26 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو ”تخطت على الأرجح“ الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوورنا، بينما حثت السلطات على الاستعداد لموجة ثانية محتملة.

وقالت لاجارد خلال فعالية عبر الإنترنت ”تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع“.

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