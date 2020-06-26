النائب نعيم العبودي يحذر من فتنة بين القوات الامنية المشتركة

2020/06/26 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القيادي في حركة عصائب اهل الحق النائب نعيم العبودي، الجمعة، من فتنة بين قوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب. وقال العبودي في تدوينة، “فيما العالم يترنح، يبقى المواطن العراقي اليوم ثابتًا مستندًا على ثقته بالحشد الشعبي من جهة وجهاز مكافحة الإرهاب من جهةٍ أخرى لما لهما من تضحيات لا تقدر”. وتسائل العبودي “فلمن تعود […]

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