2020/06/26 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كورونا يهدد ملايين الأطفال بالموت جراء سوء...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. أطفال اليمن يواجهون الموت في ظل العدوان وتفشي كورونا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. أطفال اليمن يواجهون الموت في ظل العدوان وتفشي كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).