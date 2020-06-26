الرئاسة العراقية تعلق رسميا على القصف التركي

2020/06/26 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الرئاسة العراقية، الجمعة، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية....

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