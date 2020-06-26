التعليم النيابية تكشف أسباب عدم ادراج تعيينات الطلبة الاوائل ضمن قانون الاقتراض

2020/06/26 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، عن أسباب عدم إدراج تعيين الطلبة الأوائل للجامعات ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.وقالت عضو اللجنة إيناس المكصوصي، في تصريح إن “قانون 67 لسنة 2017 ينص على تعيين الطلبة الأوائل للأقسام الإنسانية والعلمية ،الذي يفترض أن يشمل الطلاب الأوائل للسنوات السابقة “.ولفتت إلى أن ”اللجنة حاولت أن […]

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