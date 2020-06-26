لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعو إلى تعزيز الأمن في الحدود العراقية السورية

2020/06/26 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية الى تعزيز الأمن في الحدود العراقية السورية، كاشفة عن معدل إنفاق الحكومة السابقة من أجل تامين الحدود.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن الحكومة السابقة انفقت ثمانية عشر مليار دينار لتامين الحدود مع سوريا، لأن هذا الملف في بالغ الاهمية في خضم التحديات الموجودة على الارض والتي من أبرزها تسلل عناصر داعش الارهابي بين فترة واخرى وتداعيات ذلك على الامن العام، لافتا إلى أن مسك كامل للحدود يحتاج الى وقت وميزانية مالية اضافية فضلا عن قدرات بشرية أكبر على الارض.

وتعد حدود العراق مع سوريا هي الاكثر خطورة في ظل تأكيدات رسمية بوجود تسلل بين فترة واخرى لعصابات داعش الارهابية.

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