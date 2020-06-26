ضبط متهم باختلاس 300 مليون دينار في شركة توزيع المنتجات النفطية بالديوانية

2020/06/26 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامه بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ (300,000,000) مليون دينار.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، أشارت إلى أن الفريق تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين المسؤولين عن اختلاس مبالغ ريع الغاز البالغة (300,000,000) مليون دينار عن كميَّة الغاز المُجهَّزة لأحد المعامل الأهليَّـة".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ ضبط جميع استمارات الإيداع التي تمَّ تحريفها وتزويرها من قبل المُوظَّفين المسؤولين عن القطع، فضلاً عن ضبط أختامٍ لفرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة".

وأضافت أنه "تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم، ومنع سفر وحجز أموال مُتَّهمٍ آخر هاربٍ".

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بغداد اليوم – واسط

كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة (26 حزيران 2020)، عن حقيقة وجود أزمة في ’’الأوكسجين’’ بالمحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للمياحي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في خلية الازمة الحكومية في ديالى، الجمعة (26 حزيران 2020) بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغت 63 حالة، والإصابات التراكمية 1046، منذ تفشي الفيروس في المحافظة في شهر آذار الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس لليوم الجمعة.

وذكرت الهيأة في بيان، أن "اليوم الجمعة سيشهد طقسا صحوامع ارتفاع درجات الحرارة، في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية".

واضا

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