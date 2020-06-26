بعد أنباء إصابته بكورونا.. صحة المثنى تعلن نتائج الفحص المختبري للمحافظ

2020/06/26 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة (26 حزيران 2020)، نتائج الفحص المختبري المخصص للمحافظ أحمد منفي جودة، بعد أنباء إصابته بفيرس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم إجراء فحص للمحافظ، وأخذ المسحات الكاملة، وكانت النتيجة سالبة، وعدم إصابته بفيروس كورونا".

ودعا بيان الدائرة، "وسائل الإعلام إلى توخي الحذ بنشر الأخبار واخذها من مصدرها الرئيسي".

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وذكرت دائرة صحة محافظة أربيل في بيان موجز، أن "51 مصاباً بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء اليوم في

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