2020/06/26 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تصدر موقفاً شديد اللهجة بشأن مداهمة مقر لكتائب حزب الله

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