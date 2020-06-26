العولمة الرأسمالية وفعالية اليمين السياسية - لطفي حاتم

2020/06/26 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم افضى انهيار نموذج التطور الاشتراكي وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية الى تراجع فعالية أحزاب اليسار الاشتراكي، وبالضد من ذلك شهدت الفترة التاريخية المعاصرة انتعاشاً لقوى اليمين المتطرف وتطورت أساليبه السياسية في دول التشكيلة الرأسمالية لأسباب كثيرة أهمها تمتعه بالشرعية السياسية في البلدان الرأسمالية المتطورة.



-- بهذا الاتجاه يمكن القول ان دول الرأسمالية المعولمة تشهد ازدهاراً ......





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