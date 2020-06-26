بيان من العمليات المشتركة بشأن عملية الدورة

2020/06/26 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ———— بسم الله الرحمن الرحيم لقد انشغل شعبُنا العراقي الأبيّ والعالم بإطلاق النيران غير المباشرة على مقرات الدولة والمعسكرات العسكرية العراقية والسفارات الأجنبية المحمية من قبل الدولة للسنوات الماضية، ولأهمية الموضوع وانعكاساته السلبية على الأمن الوطني العراقي، بات موضوعاً متابعاً من أعلى المستويات، وبهدف إحاطة الشعب العراقي والرأي العام بالحقيقة لما يتعلق بهذا الموضوع […]

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