السليمانية..تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا


السليمانية..تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
2020/06/26 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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