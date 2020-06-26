نائب سابق: المؤسسة الصحية تعاني من نقص كبير في حربها ضد” كورونا”

2020/06/26 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب السابق ميثاق الموزاني، الجمعة، بان الموسسة الصحية في العراق تعاني من نقص كبير وحاد في مستلزمات الحرب ضد فيروس كورونا.وقال الموازني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الموسسة الصحية في العراق تعاني من نقص حاد وكبي في الكثير من المستلزمات الضرورية في مواجهة فيروس كورونا سواء بالاجهزة والمعدات خاصة مع تسجيل اعداد […]

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