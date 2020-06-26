لجنة الصحة والبيئة : الأسبوع المقبل سيتم تصنيع علاج عراقي مماثل للعلاج الروسي

2020/06/26 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الصحة والبيئة أن الاسبوع المقبل سيتم تصنيع علاج عراقي مماثل للعلاج الروسي وسيساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في بيان، إن العلاج العراقي المماثل للعلاج الروسي سيساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا، مضيفا ان المستشفيات العراقية تفتقر الى أبسط الخدمات الضرورية وأغلبها متهالكة ولا تصلح للعمل الصحي.

وأشار الغريباوي، إلى أن الفساد الإداري وهدر الاموال الطائلة في الحكومات السابقة وعدم التخطيط الاستراتيجي لبناء مستشفيات صحية ذات مواصفات عالمية، السبب الرئيس في وصول العراق الى هذه المرحلة المأساوية التي نعيشها اليوم مع شديد الأسف.

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