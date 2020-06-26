2020/06/26 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد السفير الايراني في بغداد موسى علي زاده طباطبائي عن جاهزية ايران لفتح المنافذ الحدودية البرية مع العراق مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طباطبائي: جاهزون لاعادة فتح المنافذ التجارية مع العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طباطبائي: جاهزون لاعادة فتح المنافذ التجارية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).