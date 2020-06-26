2020/06/26 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح العراق، بخيار اللجوء الى مجلس الأمن الدولي للشكوى على تركيا في ملف تأمين حصته المائية بعد تدشينها سد إليسو العملاق على نهر دجلة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يلوح بمجلس الأمن "لأي تعنت تركي" بشأن إليسو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يلوح بمجلس الأمن "لأي تعنت تركي" بشأن إليسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).