حركة النجباء تحذر من محاولات استهداف الحشد الشعبي

2020/06/26 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نصر الشمري، الجمعة، من اي محاولة لـ”استهداف” الحشد الشعبي و”جر الأطراف إلى فتنة داخلية”. وقال الشمري في تدوينة، إن “الحشد الشعبي قوافل شهداء وأنهار دماء امتزجت مع أخوتهم في الأجهزة الأمنية كلها”. وحذر الشمري، من “أي محاولة لاستهدافهم ولجر الأطراف إلى فتنة داخلية في هذه الأيام العصيبة وهذا الوضع […]

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