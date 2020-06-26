2020/06/26 | 13:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الجمعة بتنفيذ الجيش التركي عملية انزال جوي، واشتباكه مع عناصر لحزب العمال الكوردستاني شمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية "دركار" شمال شرق القضاء زيرفان موسى لوكالة شفق نيوز، ان اشتباكات اندلعت قبل ظهر اليوم بين عناصر حزب العمال الكوردستاني من جهة، و الجيش التركي من جهة اخرى في قمة جبل "خامتير" الاستراتيجي المطل على قرية "شرانش".

واضاف ان الجيش التركي قام بعملية انزال جوي بواسطة الطائرات المروحية على الجبل وانتشرت هذه القوات لاجل التمركز وانشاء نقاط عسكرية هناك.

في غضون ذلك افاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان معارك اندلعت ايضا صباح اليوم بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية "كشاني" التابعة لناحية "باتيفا" شمال شرق قضاء زاخو وان الطائرات والمدفعية التركية قصفت بشدة هذه المناطق.

من جهته قال مدير ناحية "باتيفا" دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز، ان السلاح الجوي والمدفعي التركي قصف بشدة مساء يوم امس قرية منيني التابعة للناحية.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "بي كا كا“ في اقليم كوردستان.

وتسبب القصف التركي الذي ازداد مؤخرا بسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين في المناطق الحدودية في الاقليم، وقد استنكرت حكومة كوردستان تلك العمليات قامت الحكومة الاتحادية في بغداد بإستدعاء السفير التركي مرتين وسلمته مذكرة احتجاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).