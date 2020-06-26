الصحة: سنوفر العلاج الروسي حال استكمال الإجراءات الخاصة باعتماده

2020/06/26 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة أنه سيتم توفير علاج فيروس كورونا الروسي في حال استكمال الاجراءات المعتمدة لأي دواء أو علاج جديد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تستخدم بروتوكولا علاجيا معتمدا في كل دول العالم، ومقر من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي تقوم بتحديث بروتوكولاتها العلاجية أسوة بدول العالم، من قبل فريق من الخبراء والمستشارين، مبينة أنها لن تدخر جهدا بإدخال أي علاج جديد يخدم المرضى ويساهم بزيادة معدلات الشفاء.

وأشار البيان الى أن الوزارة ستقوم بتوفير العلاج الروسي حال استكمال الإجراءات المعتمدة لأي دواء يتم اقراره في الوزارة، لافتا الى وجود جهود حثيثة لضمان سرعة استكمال الإجراءات.

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