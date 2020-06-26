الوطني الكردستاني يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف القصف التركي

2020/06/26 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الخارجية العراقية بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل والقصف التركي على العراق، داعية الى لتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا.

واكدت الكتلة في بيان سقوط شهداء وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية بسبب العملية التركية التي تنتهك سيادة العراق بكل إصرار وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي ودون التفكير بحرمة دماء سكان القرى الذين يسقطون ضحية التوغل التركي بحجة مطاردة جهات معارضة.

كما طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الرئاسات الثلاث بتحرك فوري وعاجل لاتخاذ خطوات فاعلة لردع تركيا، من أجل إيصال رسالة قوية بأن العراق وحكومته وشعبه جادون هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخروقات التركية التي تستبيح كل شيء في طريقها حتى لو كانت أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق.

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