2020/06/26 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل/العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب 14 متهماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل/العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب 14 متهماً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل/العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب 14 متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).