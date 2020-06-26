2020/06/26 | 13:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: لا يجوز الاعتداء على الحشد او الانتقاص منه وقوات مكافحة الاٍرهاب ابناؤنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا يجوز الاعتداء على الحشد او الانتقاص منه وقوات مكافحة الاٍرهاب ابناؤنا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لا يجوز الاعتداء على الحشد او الانتقاص منه وقوات مكافحة الاٍرهاب ابناؤنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).