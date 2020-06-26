“انت المسؤول البس كمامتك” مبادرة شبابية للوقاية من فيروس كورونا

2020/06/26 | 14:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين رغم انتشار فيروس كورونا ووصول أعداد المصابين في العراق إلى أكثر من 4000 حالة، إلا أنه ما زال الكثير من الناس لا يثقون بوجود هذا الفيروس ولا يلتزمون بالإجراءات الوقائية ويرونه سيناريو سياسي يتم استعماله من قبل الحكومات لمصالحها.لإزالة هذا التفكير وللوقاية أكثر وتشجيع الناس على الالتزام بالإجراءات الصحية …

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