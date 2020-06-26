بالوثيقة.. محكمة استئناف القادسية تعطل الدوام الرسمي بعد تسجيل اصابات بكورونا فيها

2020/06/26 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

وجه رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية، القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر، تعطل الدوام الرسمي بعد تسجي...





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