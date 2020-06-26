بيان رسمي يكشف تفاصيل أحداث ليلة أمس بين مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي

2020/06/26 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (26 حزيران 2020) بيانا بشان إلقاء القبض على 14 عنصرا، قالت إن...





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