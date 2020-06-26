العمليات المشتركة تكشف تفاصيل عملية الدورة.. و”تتوعد” عناصرا استخدمت عجلات حكومية حاوطت المنطقة الخضراء

2020/06/26 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية فجر الجمعة التي نفذتها قوة من مكافحة الارهاب اسفرت عن اعتقال 14 متهما حاولوا استهداف مقرات حكومية في المنطقة الخضراء، فيما عبرت عن “رفضها” لما قامت به جهات مسلحة وبعجلات حكومية حول المنطق الخضراء معترضة على العملية العسكرية التي جاءت وفق مذكرة قضائية.وقالت […]

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