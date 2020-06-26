اقتصادي يطرح خمسة أسباب لهدر الموارد المالية للعراق

2020/06/26 | 14:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الجمعة، خمسة أسباب لاستمرار هدر الموارد المالية للعراق.

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